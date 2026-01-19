В органах прокуратуры Украины вакантны более 1000 должностей

Только в Офисе Генерального прокурора вакантны 36 должностей.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров назвала количество вакантных и временно вакантных должностей прокуроров в органах прокуратуры Украины (кроме административных) по состоянию на 15 января 2026 года.

Отмечается, что в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных к ним прокуратурах всего вакантны 333 должности, а в окружных и приравненных к ним прокуратурах — 764 должности.

Кроме того, в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных к ним прокуратурах временно вакантны 29 должностей, а в окружных и приравненных к ним прокуратурах временно вакантны 187 должностей.

