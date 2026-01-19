В органах прокуратури України вакантні понад 1000 посад

Тільки в Офісі Генерального прокурора вакантні 36 посад.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів назвала кількість вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в органах прокуратури України (крім адміністративних) станом на 15 січня 2026 року.

Зазначається, що в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах усього вакантні 333 посади, а в окружних та прирівняних до них прокуратурах — 764 посади.

Крім того, в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах тимчасово вакантні 29 посад, а в окружних та прирівняних до них прокуратурах вакантні — 187 посад.

