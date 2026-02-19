В органах прокуратури зменшилась кількість вакантних посад, але їх все ще понад 1000

В Офісі Генерального прокурора наразі вакантні 32 посади.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів назвала кількість вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в органах прокуратури України (крім адміністративних) станом на 16 лютого 2026 року.

Зазначається, що в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах усього вакантні 286 посад (на 47 менше, ніж у січні), а в окружних та прирівняних до них прокуратурах — 706 посад (на 58 менше, ніж у січні).

Крім того, в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах тимчасово вакантні 33 посади, а в окружних та прирівняних до них прокуратурах вакантні — 176 посад.

Додамо, загалом кількість вакантних посад складає 1201, а у порівнянні з січним їх кількість зменшилося на 112.

