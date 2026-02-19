  1. В Україні

В органах прокуратури зменшилась кількість вакантних посад, але їх все ще понад 1000

21:36, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Офісі Генерального прокурора наразі вакантні 32 посади.
В органах прокуратури зменшилась кількість вакантних посад, але їх все ще понад 1000
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів назвала кількість вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в органах прокуратури України (крім адміністративних) станом на 16 лютого 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах усього вакантні 286 посад (на 47 менше, ніж у січні), а в окружних та прирівняних до них прокуратурах — 706 посад (на 58 менше, ніж у січні).

Крім того, в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах тимчасово вакантні 33 посади, а в окружних та прирівняних до них прокуратурах вакантні — 176 посад.

Додамо, загалом кількість вакантних посад складає 1201, а у порівнянні з січним їх кількість зменшилося на  112.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]