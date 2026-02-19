На Львовщине во время пожара бойцы ГСЧС спасли более 23 тысяч цыплят, фото

Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание птичника.

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в птичнике и спасли более 23 тысяч цыплят. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в селе Заболотцы Золочевского района. Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание птичника. По информации ГСЧС, горели подстилка и оборудование, из-за чего пламя быстро распространялось, а помещение было сильно задымлено.

Благодаря спасателям удалось спасти более 23 000 цыплят.

В настоящее время причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.

