  1. В Украине

На Львовщине во время пожара бойцы ГСЧС спасли более 23 тысяч цыплят, фото

22:36, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание птичника.
На Львовщине во время пожара бойцы ГСЧС спасли более 23 тысяч цыплят, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в птичнике и спасли более 23 тысяч цыплят. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Возгорание произошло в селе Заболотцы Золочевского района. Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание птичника. По информации ГСЧС, горели подстилка и оборудование, из-за чего пламя быстро распространялось, а помещение было сильно задымлено.

Благодаря спасателям удалось спасти более 23 000 цыплят.

В настоящее время причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов ГСЧС пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]