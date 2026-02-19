Входит ли простой в стаж для дополнительного отпуска за вредные условия — разъяснение

Стало известно, влияет ли период простоя на право работников на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях.

Период простоя не засчитывается в стаж, который дает право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных или тяжелых условиях труда. Такое разъяснение предоставило Управление инспекционной деятельности в Хмельницкой области.

Вопрос является актуальным для работников предприятий с опасными или особыми условиями труда, где право на дополнительные дни отдыха напрямую зависит от фактически отработанного времени.

Во время простоя действие трудового договора не прекращается. Работник остается в трудовых отношениях с работодателем, однако фактически не выполняет свои должностные обязанности.

Именно этот момент является ключевым.

Какой период дает право на дополнительный отпуск

Порядок исчисления стажа определяет статья 9 Закона Украины «Об отпусках».

Согласно части первой этой статьи, в стаж, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска, засчитываются:

время фактической работы во вредных и тяжелых условиях труда;

время работы с особым характером труда;

время ежегодного основного и дополнительного отпусков;

период работы беременных женщин, переведенных на более легкую работу на основании медицинского заключения.

В то же время период простоя в этот перечень не входит.

Следовательно, если работник находился в простое, это время: не учитывается в стаже для предоставления дополнительного отпуска за вредные условия труда; не дает права на увеличение продолжительности такого отпуска.

