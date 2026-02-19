  1. Общество
  2. / В Украине

Входит ли простой в стаж для дополнительного отпуска за вредные условия — разъяснение

23:31, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало известно, влияет ли период простоя на право работников на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях.
Входит ли простой в стаж для дополнительного отпуска за вредные условия — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Период простоя не засчитывается в стаж, который дает право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных или тяжелых условиях труда. Такое разъяснение предоставило Управление инспекционной деятельности в Хмельницкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Вопрос является актуальным для работников предприятий с опасными или особыми условиями труда, где право на дополнительные дни отдыха напрямую зависит от фактически отработанного времени.

Во время простоя действие трудового договора не прекращается. Работник остается в трудовых отношениях с работодателем, однако фактически не выполняет свои должностные обязанности.

Именно этот момент является ключевым.

Какой период дает право на дополнительный отпуск

Порядок исчисления стажа определяет статья 9 Закона Украины «Об отпусках».

Согласно части первой этой статьи, в стаж, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска, засчитываются:

  • время фактической работы во вредных и тяжелых условиях труда;
  • время работы с особым характером труда;
  • время ежегодного основного и дополнительного отпусков;
  • период работы беременных женщин, переведенных на более легкую работу на основании медицинского заключения.

В то же время период простоя в этот перечень не входит.

Следовательно, если работник находился в простое, это время: не учитывается в стаже для предоставления дополнительного отпуска за вредные условия труда; не дает права на увеличение продолжительности такого отпуска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]