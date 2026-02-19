Чи входить простій до стажу для додаткової відпустки за шкідливі умови — роз’яснення

Стало відомо, чи впливає період простою на право працівників на щорічну додаткову відпустку за роботу у шкідливих умовах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Період простою не зараховується до стажу, який дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу у шкідливих або важких умовах праці. Таке роз’яснення надало Управління інспекційної діяльності у Хмельницькій області.

Питання є актуальним для працівників підприємств із небезпечними або особливими умовами праці, де право на додаткові дні відпочинку напряму залежить від фактично відпрацьованого часу.

Під час простою дія трудового договору не припиняється. Працівник залишається у трудових відносинах із роботодавцем, однак фактично не виконує свої посадові обов’язки.

Саме цей момент є ключовим.

Який період дає право на додаткову відпустку

Порядок обчислення стажу визначає стаття 9 Закон України «Про відпустки».

Згідно з частиною першою цієї статті, до стажу, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:

час фактичної роботи у шкідливих і важких умовах праці;

час роботи з особливим характером праці;

час щорічної основної та додаткової відпусток;

період роботи вагітних жінок, переведених на легшу роботу на підставі медичного висновку.

Водночас період простою до цього переліку не входить.

Отже, якщо працівник перебував у простої, цей час: не враховується до стажу для надання додаткової відпустки за шкідливі умови праці; не дає права на збільшення тривалості такої відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.