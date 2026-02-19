  1. Суспільство
  2. / В Україні

Чи входить простій до стажу для додаткової відпустки за шкідливі умови — роз’яснення

23:31, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало відомо, чи впливає період простою на право працівників на щорічну додаткову відпустку за роботу у шкідливих умовах.
Чи входить простій до стажу для додаткової відпустки за шкідливі умови — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Період простою не зараховується до стажу, який дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу у шкідливих або важких умовах праці. Таке роз’яснення надало Управління інспекційної діяльності у Хмельницькій області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Питання є актуальним для працівників підприємств із небезпечними або особливими умовами праці, де право на додаткові дні відпочинку напряму залежить від фактично відпрацьованого часу.

Під час простою дія трудового договору не припиняється. Працівник залишається у трудових відносинах із роботодавцем, однак фактично не виконує свої посадові обов’язки.

Саме цей момент є ключовим.

Який період дає право на додаткову відпустку

Порядок обчислення стажу визначає стаття 9 Закон України «Про відпустки».

Згідно з частиною першою цієї статті, до стажу, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:

  • час фактичної роботи у шкідливих і важких умовах праці;
  • час роботи з особливим характером праці;
  • час щорічної основної та додаткової відпусток;
  • період роботи вагітних жінок, переведених на легшу роботу на підставі медичного висновку.

Водночас період простою до цього переліку не входить.

Отже, якщо працівник перебував у простої, цей час: не враховується до стажу для надання додаткової відпустки за шкідливі умови праці; не дає права на збільшення тривалості такої відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]