  1. В Украине

Погода в Украине 20 февраля: снег, гололедица на дорогах и до -15°

22:54, 19 февраля 2026
20 февраля в Украине ожидается облачная погода со снегом в ряде регионов и гололедицей на дорогах.
20 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде регионов прогнозируют снег и гололедицу на дорогах. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а днем и в восточных регионах ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега. В северных областях местами возможен небольшой снег. В других регионах существенных осадков не ожидается. На дорогах, кроме юго-востока и Закарпатья, местами образуется гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с, на юго-востоке — юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 4–10° мороза, в северных областях — до 15° ниже нуля. Днем ожидается 1–6° мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью прогнозируют от 2° тепла до 4° мороза, днем — 1–7° тепла, в Крыму — до 12° тепла.

Отдельно синоптики предупреждают о снежно-лавинной опасности. 20 февраля в связи со снегопадами на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снежно-лавинная опасность — 3 уровень.

