  1. В Україні

Погода в Україні 20 лютого: сніг, ожеледиця на дорогах і до -15°

22:54, 19 лютого 2026
20 лютого в Україні очікується хмарна погода зі снігом у низці регіонів та ожеледицею на дорогах.
20 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У низці регіонів прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вдень і в східних регіонах передбачаються помірні опади, переважно у вигляді снігу. У північних областях місцями можливий невеликий сніг. В інших регіонах істотних опадів не очікується. На дорогах, крім південного сходу та Закарпаття, місцями утвориться ожеледиця.

Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с, на південному сході — південно-західний.

Температура повітря вночі становитиме 4–10° морозу, у північних областях — до 15° нижче нуля. Вдень очікується 1–6° морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі прогнозують від 2° тепла до 4° морозу, вдень — 1–7° тепла, у Криму — до 12° тепла.

Окремо синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку. 20 лютого у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека — 3 рівень.

