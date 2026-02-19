Работа в выходной во время командировки: когда платят вдвойне, а когда предоставляют отгул.

Стало известно, как работодатель должен оплатить работнику выходной день во время командировки.

Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, как оплачивать работнику воскресенье во время служебной командировки. Речь идет о случаях, когда сотрудник с графиком работы с понедельника по пятницу находится в командировке в свой выходной день.

Когда воскресенье — рабочее, а когда — нет

Для работника с пятидневной рабочей неделей воскресенье является нерабочим днем. Однако во время командировки возможны две разные ситуации:

Работник в воскресенье выполнял служебные обязанности. Работник в воскресенье лишь находился в пути и не работал.

От этого зависит порядок компенсации.

Если работник работал в воскресенье

В соответствии с пунктом 9 Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 13.03.1998 № 59, если работник специально направлен для работы в выходные, праздничные или нерабочие дни, компенсация осуществляется согласно действующему законодательству.

Ключевая норма — статья 107 Кодекса законов о труде Украины. Она предусматривает, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.

Таким образом: если в воскресенье работник именно работал, а не просто перемещался к месту командировки, выполнение работы было подтверждено соответствующими документами, — работодатель обязан оплатить этот день в двойном размере.

Если работник в воскресенье был в пути

Иная ситуация — когда сотрудник в выходной день лишь направлялся в командировку или возвращался из нее, не выполняя служебных обязанностей.

Согласно пункту 10 Инструкции № 59: если работник направляется в командировку в выходной день, после возвращения ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.

В таком случае:

двойная оплата не применяется;

работнику выплачиваются суточные расходы за этот день;

дополнительно предоставляется другой день отдыха.

Следовательно, чтобы правильно начислить оплату командировки в выходной день, важно четко установить: выполнял ли работник работу; лишь находился в пути; был ли он специально направлен именно для работы в выходной день.

