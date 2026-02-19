Робота у вихідний під час відрядження: коли платять удвічі, а коли дають відгул

Стало відомо, як роботодавець повинен оплатити працівнику за вихідний день під час відрядження.

Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, як оплачувати працівнику неділю під час службового відрядження. Йдеться про випадки, коли співробітник із графіком роботи з понеділка по п’ятницю перебуває у відрядженні у свій вихідний день.

Коли неділя — робоча, а коли — ні

Для працівника з п’ятиденним робочим тижнем неділя є неробочим днем. Однак під час відрядження можливі дві різні ситуації:

Працівник у неділю виконував службові обов’язки. Працівник у неділю лише перебував у дорозі та не працював.

Від цього залежить порядок компенсації.

Якщо працівник працював у неділю

Відповідно до пункту 9 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерство фінансів України від 13.03.1998 № 59, якщо працівника спеціально відряджено для роботи у вихідні, святкові чи неробочі дні, компенсація здійснюється згідно з чинним законодавством.

Ключова норма — стаття 107 Кодекс законів про працю України. Вона передбачає, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі.

Таким чином: якщо у неділю працівник саме працював, а не просто переміщувався до місця відрядження, виконання роботи було підтверджене відповідними документами, — роботодавець зобов’язаний оплатити цей день у подвійному розмірі.

Якщо працівник у неділю був у дорозі

Інша ситуація — коли співробітник у вихідний день лише відбував або повертався з відрядження, не виконуючи службових обов’язків.

Згідно з пунктом 10 Інструкції № 59: якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, після повернення йому надається інший день відпочинку в установленому порядку.

У такому разі:

подвійна оплата не застосовується;

працівнику виплачуються добові витрати за цей день;

додатково надається інший день відпочинку.

Отже, щоб правильно нарахувати оплату за відрядження у вихідний день, важливо чітко встановити: чи виконував працівник роботу; чи лише перебував у дорозі; чи був він спеціально відряджений саме для роботи у вихідний.

