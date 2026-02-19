Повышение зарплат педагогам и соцработникам: Кабмин направил дополнительные средства местным бюджетам

Правительство направило дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах.

Кабинет Министров принял решение о направлении отдельных дополнительных дотаций местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Об этом сообщило Министерство финансов.

«Принятый документ является последовательным шагом в рамках реализации правительственных решений по повышению уровня оплаты труда работников образования и социальной сферы в 2026 году и направлен на обеспечение своевременной выплаты заработной платы в условиях военного времени», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в пределах компетенции предложены способы обеспечения этого решения: оплата труда указанным категориям работников определена приоритетной при направлении средств отдельных дополнительных дотаций из государственного бюджета местным бюджетам, а также согласовано взаимодействие областных органов власти с профильными министерствами и органами местного самоуправления для недопущения задолженности по заработной плате.

Документ устанавливает, что в 2026 году средства отдельных дополнительных дотаций из государственного бюджета местным бюджетам в первоочередном порядке направляются на оплату труда работников бюджетных учреждений, в частности и для территориальных громад на временно оккупированных, деоккупированных и других пострадавших территориях, а также на территориях, где ведутся боевые действия.

Прежде всего средства будут направляться на оплату труда с начислениями:

педагогических работников учреждений общего среднего образования;

научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего и высшего образования;

работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг.

В Минфине добавили, что принятое Правительством решение также обеспечивает бюджетные предпосылки для реализации повышения с 1 января 2026 года должностных окладов педагогов и работников социальных учреждений, а также учитывает необходимость выполнения постановлений Кабинета Министров Украины от 26.12.2025 № 1749 и № 1750 относительно оплаты труда соответствующих категорий работников.

«Министерство финансов в пределах своей компетенции будет осуществлять мониторинг состояния исполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями с целью обеспечения сбалансированности бюджетов и своевременности выплат.

Министерство образования и науки и Министерство социальной политики, семьи и единства будут обеспечивать отраслевую координацию реализации решения.

Принятое постановление определяет выплату заработной платы приоритетом при использовании средств дополнительных дотаций в 2026 году и направлено на поддержку громад в сложных финансовых условиях военного времени», — добавили в заявлении.

