  1. В Украине

Повышение зарплат педагогам и соцработникам: Кабмин направил дополнительные средства местным бюджетам

21:18, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство направило дополнительные дотации местным бюджетам на оплату труда в образовательной и социальной сферах.
Повышение зарплат педагогам и соцработникам: Кабмин направил дополнительные средства местным бюджетам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение о направлении отдельных дополнительных дотаций местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Об этом сообщило Министерство финансов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Принятый документ является последовательным шагом в рамках реализации правительственных решений по повышению уровня оплаты труда работников образования и социальной сферы в 2026 году и направлен на обеспечение своевременной выплаты заработной платы в условиях военного времени», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в пределах компетенции предложены способы обеспечения этого решения: оплата труда указанным категориям работников определена приоритетной при направлении средств отдельных дополнительных дотаций из государственного бюджета местным бюджетам, а также согласовано взаимодействие областных органов власти с профильными министерствами и органами местного самоуправления для недопущения задолженности по заработной плате.

Документ устанавливает, что в 2026 году средства отдельных дополнительных дотаций из государственного бюджета местным бюджетам в первоочередном порядке направляются на оплату труда работников бюджетных учреждений, в частности и для территориальных громад на временно оккупированных, деоккупированных и других пострадавших территориях, а также на территориях, где ведутся боевые действия.

Прежде всего средства будут направляться на оплату труда с начислениями:

  • педагогических работников учреждений общего среднего образования;
  • научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего и высшего образования;
  • работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг.

В Минфине добавили, что принятое Правительством решение также обеспечивает бюджетные предпосылки для реализации повышения с 1 января 2026 года должностных окладов педагогов и работников социальных учреждений, а также учитывает необходимость выполнения постановлений Кабинета Министров Украины от 26.12.2025 № 1749 и № 1750 относительно оплаты труда соответствующих категорий работников.

«Министерство финансов в пределах своей компетенции будет осуществлять мониторинг состояния исполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями с целью обеспечения сбалансированности бюджетов и своевременности выплат.

Министерство образования и науки и Министерство социальной политики, семьи и единства будут обеспечивать отраслевую координацию реализации решения.

Принятое постановление определяет выплату заработной платы приоритетом при использовании средств дополнительных дотаций в 2026 году и направлено на поддержку громад в сложных финансовых условиях военного времени», — добавили в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]