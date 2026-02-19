  1. В Україні

Підвищення зарплат освітянам та соцпрацівникам: Кабмін спрямував додаткові гроші місцевим бюджетам

21:18, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд спрямував додаткові дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах.
Підвищення зарплат освітянам та соцпрацівникам: Кабмін спрямував додаткові гроші місцевим бюджетам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування окремих додаткових дотацій місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ухвалений документ є послідовним кроком у рамках реалізації урядових рішень щодо підвищення рівня оплати праці працівників освіти та соціальної сфери у 2026 році та спрямований на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в умовах воєнного часу», - заявили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що у межах компетенції запропонували способи забезпечення цього рішення: оплата праці згаданим категоріям працівників визначена пріоритетною при спрямуванні коштів окремих додаткових дотацій із державного бюджету місцевим бюджетам, а також узгоджено взаємодії обласних органів влади з профільними міністерствами та органами місцевого самоврядування для недопущення заборгованості з заробітної плати.

Документ встановлює, що у 2026 році кошти окремих додаткових дотацій із державного бюджету місцевим бюджетам у першочерговому порядку спрямовуються на оплату праці працівників бюджетних установ, зокрема і для територіальних громад на тимчасово окупованих, деокупованих та інших постраждалих територіях, а також на територіях, де ведуться бойові дії.

Передусім кошти спрямовуватимуться на оплату праці з нарахуваннями:

  • педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
  • науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти;
  • працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг.

У Мінфіні додали, що прийняте Урядом рішення також забезпечує бюджетні передумови для реалізації підвищення з 1 січня 2026 року посадових окладів освітян і працівників соціальних закладів, а також враховує необхідність виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1749 та № 1750 щодо оплати праці відповідних категорій працівників.

«Міністерство фінансів у межах своєї компетенції здійснюватиме моніторинг стану виконання місцевих бюджетів та координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями з метою забезпечення збалансованості бюджетів і своєчасності виплат.

Міністерство освіти і науки та Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності забезпечуватимуть галузеву координацію реалізації рішення.

Прийнята постанова визначає виплату заробітної плати пріоритетом при використанні коштів додаткових дотацій у 2026 році, та спрямована на підтримку громад у складних фінансових умовах воєнного часу», - додали у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]