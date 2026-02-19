Підвищення зарплат освітянам та соцпрацівникам: Кабмін спрямував додаткові гроші місцевим бюджетам

Уряд спрямував додаткові дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування окремих додаткових дотацій місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Про це повідомило Міністерство фінансів.

«Ухвалений документ є послідовним кроком у рамках реалізації урядових рішень щодо підвищення рівня оплати праці працівників освіти та соціальної сфери у 2026 році та спрямований на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в умовах воєнного часу», - заявили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що у межах компетенції запропонували способи забезпечення цього рішення: оплата праці згаданим категоріям працівників визначена пріоритетною при спрямуванні коштів окремих додаткових дотацій із державного бюджету місцевим бюджетам, а також узгоджено взаємодії обласних органів влади з профільними міністерствами та органами місцевого самоврядування для недопущення заборгованості з заробітної плати.

Документ встановлює, що у 2026 році кошти окремих додаткових дотацій із державного бюджету місцевим бюджетам у першочерговому порядку спрямовуються на оплату праці працівників бюджетних установ, зокрема і для територіальних громад на тимчасово окупованих, деокупованих та інших постраждалих територіях, а також на територіях, де ведуться бойові дії.

Передусім кошти спрямовуватимуться на оплату праці з нарахуваннями:

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти;

працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг.

У Мінфіні додали, що прийняте Урядом рішення також забезпечує бюджетні передумови для реалізації підвищення з 1 січня 2026 року посадових окладів освітян і працівників соціальних закладів, а також враховує необхідність виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1749 та № 1750 щодо оплати праці відповідних категорій працівників.

«Міністерство фінансів у межах своєї компетенції здійснюватиме моніторинг стану виконання місцевих бюджетів та координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями з метою забезпечення збалансованості бюджетів і своєчасності виплат.

Міністерство освіти і науки та Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності забезпечуватимуть галузеву координацію реалізації рішення.

Прийнята постанова визначає виплату заробітної плати пріоритетом при використанні коштів додаткових дотацій у 2026 році, та спрямована на підтримку громад у складних фінансових умовах воєнного часу», - додали у заяві.

