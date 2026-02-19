Воевал против Украины: в Сумах судили мужчину за госизмену

Украинец, заключивший контракт с Минобороны РФ и участвовавший в боевых действиях против ВСУ, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, которого обвиняли в совершении государственной измены. Об этом рассказали в суде.

В ходе разбирательства установлено, что уроженец села Заречное (Крым) в феврале 2025 года, находясь в городе Тула (РФ), подписал контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в составе вооруженных сил. После этого он принимал участие в выполнении боевых задач против подразделений Вооруженных сил Украины. В апреле 2025 года он был взят в плен украинскими военнослужащими.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не считает себя гражданином Украины, но отождествляет себя с гражданином России, в связи с чем, по его мнению, не мог совершить государственную измену.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему права собственности собственности.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 591/7854/25).

