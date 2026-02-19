Воював проти України: у Сумах судили чоловіка за держзраду

Українця, який уклав контракт із Міноборони РФ та брав участь у бойових діях проти ЗСУ, засуджено до 15 років позбавлення волі.

фото: Суспільне

Зарічний районний суд міста Суми постановив вирок у кримінальному провадженні щодо громадянина України, якого обвинувачували у вчиненні державної зради. Про це розповіли у суді.

Під час розгляду справи встановлено, що уродженець села Зарічне (Крим) у лютому 2025 року, перебуваючи в місті Тула (РФ), підписав контракт із Міністерством оборони РФ про проходження військової служби у складі збройних сил. Після цього він брав участь у виконанні бойових завдань проти підрозділів Збройних Сил України. У квітні 2025 року його було взято в полон українськими військовослужбовцями.

У судовому засіданні обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що не вважає себе громадянином України, натомість ототожнює себе з громадянином рф, у зв’язку з чим, на його думку, не міг вчинити державну зраду.

За результатами розгляду справи суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Наразі вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 591/7854/25).

