Кабмин расширил программу бесплатного зубопротезирования: кто и как может получить помощь

Правительство добавило в программу лиц с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и лиц из категории 1 пострадавших.

Кабмин принял решение о расширении доступа к бесплатным услугам по зубопротезированию и плановой стоматологической помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отныне право на такие услуги будут иметь люди с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также — лица, отнесенные к категории 1 пострадавших, в частности больные лучевой болезнью.

Как известно, программа начала действовать в 2024 году и сначала охватывала военнослужащих и ветеранов российско-украинской войны. Так, в первый год ее работы услугами бесплатного зубопротезирования и/или плановой стоматологической помощи воспользовались более 21 тысячи человек.

В прошлом году программу существенно расширили. Тогда в нее включили военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в ВСУ, разведывательном органе Минобороны, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, а также — лиц, переживших плен.

В настоящее время получить услуги по зубопротезированию (пакет №66) можно в 207 местах предоставления медицинских услуг по всей стране. Плановая стоматологическая помощь (пакет №67) доступна в 518 учреждениях. Выбрать медучреждение можно по ссылке.

Как воспользоваться услугой

Обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг (№66 — зубопротезирование или №67 — стоматологическая помощь). Получить направление от стоматолога. Подать копии и предъявить оригиналы необходимых документов: паспорт, РНОКПП и соответствующее удостоверение (УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, военный билет или удостоверение лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы). Написать заявление на получение услуг.

