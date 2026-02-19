Кабмін розширив програму безоплатного зубопротезування: хто і як може отримати допомогу
Кабмін ухвалив рішення щодо розширення доступу до безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’.я
Відтепер право на такі послуги матимуть люди з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також — люди, віднесені до категорії 1 постраждалих, зокрема хворі на променеву хворобу.
Як відомо, програма запрацювала у 2024 році та спочатку охоплювала військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Так, у перший рік її роботи послугами безоплатного зубопротезування та/або планової стоматологічної допомоги скористалися понад 21 тисяча людей.
Торік програму суттєво розширили. Тоді до неї включили військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, а також — людей, які пережили полон.
Наразі отримати послуги із зубопротезування (пакет №66) можна у 207 місцях надання медичних послуг по всій країні. Планова стоматологічна допомога (пакет №67) доступна у 518 закладах. Обрати медзаклад можна за посиланням.
Як скористатися послугою
- Звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ на відповідний пакет послуг (№66 — зубопротезування або №67 — стоматологічна допомога).
- Отримати направлення від стоматолога.
- Подати копії та пред’явити оригінали необхідних документів: паспорт, РНОКПП та відповідне посвідчення (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовий квиток або посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи).
- Написати заяву на отримання послуг.
