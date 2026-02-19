  1. В Україні

Кабмін розширив програму безоплатного зубопротезування: хто і як може отримати допомогу

17:30, 19 лютого 2026
Уряд додав до програми людей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та осіб із категорії 1 постраждалих.
Кабмін ухвалив рішення щодо розширення доступу до безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’.я

Відтепер право на такі послуги матимуть люди з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також — люди, віднесені до категорії 1 постраждалих, зокрема хворі на променеву хворобу.

Як відомо, програма запрацювала у 2024 році та спочатку охоплювала військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Так, у перший рік її роботи послугами безоплатного зубопротезування та/або планової стоматологічної допомоги скористалися понад 21 тисяча людей.

Торік програму суттєво розширили. Тоді до неї включили військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, а також — людей, які пережили полон.

Наразі отримати послуги із зубопротезування (пакет №66) можна у 207 місцях надання медичних послуг по всій країні. Планова стоматологічна допомога (пакет №67) доступна у 518 закладах. Обрати медзаклад можна за посиланням.

Як скористатися послугою

  1. Звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ на відповідний пакет послуг (№66 — зубопротезування або №67 — стоматологічна допомога).
  2. Отримати направлення від стоматолога.
  3. Подати копії та пред’явити оригінали необхідних документів: паспорт, РНОКПП та відповідне посвідчення (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовий квиток або посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи).
  4. Написати заяву на отримання послуг.

МОЗ уряд Кабінет Міністрів України

