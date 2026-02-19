  1. В Украине

Досрочная пенсия в 50 лет: кто имеет право и какой нужен стаж

16:54, 19 февраля 2026
В Украине родители детей с инвалидностью с детства могут выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста.
В Украине определены категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту. Речь прежде всего идет о родителях лиц с инвалидностью с детства. Мать, которая воспитала ребенка с инвалидностью с детства до достижения им шестилетнего возраста, может оформить досрочную пенсию после достижения 50 лет при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа. Об этом пишет «На пенсии».

Отец такого ребенка имеет право на назначение пенсии после достижения 55 лет, если его страховой стаж составляет не менее 20 лет. В случае, если пенсию оформляет отец, дополнительно необходимо предоставить письменное согласие матери или документы, подтверждающие ее отсутствие, в частности свидетельство о смерти или соответствующее решение суда.

Подать заявление на назначение досрочной пенсии можно за месяц до достижения установленного возраста. Обратиться разрешается лично в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться онлайн-сервисом через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для назначения досрочной пенсии необходимо подготовить:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • свидетельство о рождении ребенка;документ, подтверждающий воспитание ребенка до 6-летнего возраста; документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, свидетельство о рождении ребенка и т. п.);
  • свидетельство о браке (в случае изменения фамилии);
  • документы об установлении инвалидности с детства (выписка из акта осмотра МСЭК, медицинское заключение, удостоверение получателя помощи и т. п.);
  • справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);
  • реквизиты банковского счета;
  • фотография для пенсионного удостоверения (2,5 × 3 см).

Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), а также заранее подготовить цветные скан-копии всех необходимых документов для загрузки через вебпортал.

