  1. В Україні

Дострокова пенсія у 50 років: хто має право та який потрібен стаж

16:54, 19 лютого 2026
В Україні батьки дітей з інвалідністю з дитинства можуть вийти на пенсію раніше загального пенсійного віку.
Фото: Unsplash
В Україні визначено категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію за віком. Йдеться насамперед про батьків осіб з інвалідністю з дитинства. Мати, яка виховала дитину з інвалідністю з дитинства до досягнення нею шестирічного віку, може оформити дострокову пенсію після досягнення 50 років за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Про це пише "На пенсії".

Батько такої дитини має право на призначення пенсії після досягнення 55 років, якщо його страховий стаж становить не менше 20 років. У разі, якщо пенсію оформлює батько, додатково потрібно надати письмову згоду матері або документи, що підтверджують її відсутність, зокрема свідоцтво про смерть чи відповідне рішення суду.

Подати заяву на призначення дострокової пенсії можна за місяць до досягнення встановленого віку. Звернутися дозволяється особисто до сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися онлайн-сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для призначення дострокової пенсії потрібно підготувати:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, що підтверджує виховання дитини до 6-річного віку;документи про страховий стаж
  • (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини тощо);
  • свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища);
  • документи про встановлення інвалідності з дитинства
  • (виписка з акта огляду МСЕК, медичний висновок, посвідчення отримувача допомоги тощо);
  • довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку;
  • фотографія для пенсійного посвідчення (2,5 × 3 см).

Для подання заяви онлайн потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), а також заздалегідь підготувати кольорові скан-копії всіх необхідних документів для завантаження через вебпортал.

