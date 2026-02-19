  1. В Украине

Нацагентство по вопросам государственной службы обновило состав коллегии — фамилии

16:18, 19 февраля 2026
Новую редакцию персонального состава утвердили в связи с кадровыми изменениями.
Нацагентство по вопросам государственной службы обновило состав коллегии — фамилии
Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Наталия Алюшина подписала приказ № 24-26 о внесении изменений в персональный состав коллегии ведомства.

Решение принято в соответствии с пунктом 9 Положения о НАГС, утвержденного постановлением КМУ от 1 октября 2014 года № 500, в связи с кадровыми изменениями.

Документом предусмотрено изложение персонального состава коллегии в новой редакции. Предыдущий состав был утвержден приказом агентства от 31 августа 2020 года № 159-20 и обновлен в феврале 2025 года.

Контроль за выполнением приказа руководительница агентства оставила за собой.

Обновленный состав коллегии

В состав коллегии вошли:

Наталия Алюшина — Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, председатель коллегии;

Сергей Белецкий — государственный секретарь Министерства развития общин и территорий Украины (по согласию);

Иван Бочко — государственный секретарь Министерства финансов Украины (по согласию);

Алексей Буряченко — председатель общественной организации «Всеукраинская региональная экспертно-юридическая ассоциация влияния» (по согласию);

Мария Витушок — руководитель Аппарата Офиса Президента Украины (по согласию);

Игорь Виштак — государственный секретарь Министерства социальной политики, семьи и единства Украины (по согласию);

Олег Губанов — начальник Управления персоналом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (по согласию);

Александр Ильков — генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины (по согласию);

Александр Карасевич — государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины (по согласию);

Марина Канавец — директор Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза (по согласию);

Юлия Лихач — директор Высшей школы публичного управления (по согласию);

Юрий Пижук — председатель Профессионального союза работников государственных учреждений Украины (по согласию);

Виктор Тимощук — заместитель председателя правления общественной организации «Центр политико-правовых реформ», старший научный сотрудник Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины (по согласию);

Игорь Хохич — руководитель аппарата Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (по согласию).

госслужащие госслужба НАДС

