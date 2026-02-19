  1. В Україні

Нацагентство з питань державної служби оновило склад колегії — прізвища

16:18, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нову редакцію персонального складу затвердили у зв’язку з кадровими змінами.
Нацагентство з питань державної служби оновило склад колегії — прізвища
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина підписала наказ № 24-26 про внесення змін до персонального складу колегії відомства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення ухвалили відповідно до пункту 9 Положення про НАДС, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня 2014 року № 500, у зв’язку з кадровими змінами.

Документом передбачено викладення персонального складу колегії в новій редакції. Попередній склад був затверджений наказом агентства від 31 серпня 2020 року № 159-20 та оновлений у лютому 2025 року.

Контроль за виконанням наказу очільниця агентства залишила за собою.

Оновлений склад колегії

До колегії увійшли:

Наталія Алюшина — Голова Національного агентства України з питань державної служби, голова колегії;

Сергій Білецький — державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України (за згодою);

Іван Бочко — державний секретар Міністерства фінансів України (за згодою);

Олексій Буряченко — голова громадської організації «Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу» (за згодою);

Марія Вітушок — керівник Апарату Офісу Президента України (за згодою);

Ігор Віштак — державний секретар Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України (за згодою);

Олег Губанов — начальник Управління персоналом Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);

Олександр Ільков — генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою);

Олександр Карасевич — державний секретар Міністерства закордонних справ України (за згодою);

Марина Канавець — директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (за згодою);

Юлія Лихач — директор Вищої школи публічного управління (за згодою);

Юрій Піжук — голова Професійної спілки працівників державних установ України (за згодою);

Віктор Тимощук — заступник голови правління громадської організації «Центр політико-правових реформ», старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (за згодою);

Ігор Хохич — керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою).

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]