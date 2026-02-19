Нацагентство з питань державної служби оновило склад колегії — прізвища

Нову редакцію персонального складу затвердили у зв’язку з кадровими змінами.

Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина підписала наказ № 24-26 про внесення змін до персонального складу колегії відомства.

Рішення ухвалили відповідно до пункту 9 Положення про НАДС, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня 2014 року № 500, у зв’язку з кадровими змінами.

Документом передбачено викладення персонального складу колегії в новій редакції. Попередній склад був затверджений наказом агентства від 31 серпня 2020 року № 159-20 та оновлений у лютому 2025 року.

Контроль за виконанням наказу очільниця агентства залишила за собою.

Оновлений склад колегії

До колегії увійшли:

Наталія Алюшина — Голова Національного агентства України з питань державної служби, голова колегії;

Сергій Білецький — державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України (за згодою);

Іван Бочко — державний секретар Міністерства фінансів України (за згодою);

Олексій Буряченко — голова громадської організації «Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу» (за згодою);

Марія Вітушок — керівник Апарату Офісу Президента України (за згодою);

Ігор Віштак — державний секретар Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України (за згодою);

Олег Губанов — начальник Управління персоналом Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);

Олександр Ільков — генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою);

Олександр Карасевич — державний секретар Міністерства закордонних справ України (за згодою);

Марина Канавець — директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (за згодою);

Юлія Лихач — директор Вищої школи публічного управління (за згодою);

Юрій Піжук — голова Професійної спілки працівників державних установ України (за згодою);

Віктор Тимощук — заступник голови правління громадської організації «Центр політико-правових реформ», старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (за згодою);

Ігор Хохич — керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою).

