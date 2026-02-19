В приложении «Резерв+» временно не будет работать военно-учетный документ

Пользователи временно не могут получить услуги или обновить Резерв ID.

В ночь на 20 февраля в приложении «Резерв+» временно будет ограничен доступ к сервисам. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В частности, с 00:00 до 03:00 пользователи не смогут получить услуги или обновить Резерв ID. В этот период в реестре «Оберіг» будут проводиться плановые технические работы.

В Минобороны рекомендуют заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы иметь его под рукой во время обновления системы. Для этого в приложении нужно нажать знак «плюс» на главном экране и выбрать опцию «Загрузить PDF».

Технические работы должны завершиться в 03:00, после чего все сервисы будут работать в обычном режиме.

