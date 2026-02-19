У застосунку «Резерв+» тимчасово не працюватиме військово-обліковий документ

Користувачі тимчасово не зможуть отримати послуги або оновити Резерв ID.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 20 лютого в застосунку «Резерв+» тимчасово буде обмежено доступ до сервісів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зокрема, з 00:00 до 03:00 користувачі не зможуть отримати послуги або оновити Резерв ID. У цей період у реєстрі «Оберіг» проводитимуться планові технічні роботи.

У Міноборони рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб мати його під рукою під час оновлення системи. Для цього в застосунку потрібно натиснути знак «плюс» на головному екрані та обрати опцію «Завантажити PDF».

Технічні роботи мають завершитися о 03:00, після чого всі сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.