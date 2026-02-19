  1. В Украине

Индексация пенсий в марте-2026: кому в Украине не пересчитают выплаты

18:06, 19 февраля 2026
Большинство пенсионеров уже с марта получат повышение более чем на 12%, но есть и те, кто останется без доплат.
Индексация пенсий в марте-2026: кому в Украине не пересчитают выплаты
В Украине готовятся к очередной индексации пенсий Уже с марта большинство пожилых людей получат увеличенные выплаты — рост составит более 12%. В то же время, часть пенсионеров повышение не почувствует.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью сообщил, что с 1 марта пенсии планируют повысить на 12,1%. По его словам, этот показатель на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.

В то же время министр уточнил, что индексация не коснется отдельных категорий граждан. В частности, без изменений останутся выплаты пенсионерам, которым уже установили повышение до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых групп.

Также не будут пересматривать пенсии лицам, получающим максимальную сумму – 25 950 грн.

