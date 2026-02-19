  1. В Україні

Індексація пенсій у березні-2026: кому в Україні не перерахують виплати

18:06, 19 лютого 2026
Більшість пенсіонерів вже з березня отримають підвищення на понад 12%, але є й ті, хто залишиться без доплат.
Індексація пенсій у березні-2026: кому в Україні не перерахують виплати
В Україні готуються до чергової індексації пенсій. Вже з березня більшість громадян похилого віку отримають збільшені виплати — зростання становитиме понад 12%. Водночас частина пенсіонерів підвищення не відчує.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що з 1 березня пенсії планують підвищити на 12,1%. За його словами, цей показник на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік.

Водночас міністр уточнив, що індексація не торкнеться окремих категорій громадян. Зокрема, без змін залишаться виплати пенсіонерам, яким раніше вже встановили підвищення до мінімального гарантованого рівня для найбільш уразливих груп.

Також не переглядатимуть пенсії особам, які отримують максимальну суму — 25 950 грн.

Нагадаємо, Уряд готує три рівні пенсійниї виплат замість однієї. 

пенсія пенсія в Україні

