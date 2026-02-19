  1. В Украине

Сведения о доходах: как и где получить налогоплательщику

18:24, 19 февраля 2026
Налоговая служба объяснила, как гражданам получить сведения о доходах для подачи декларации.
С января в Украине стартовала кампания декларирования доходов. Государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления и другие обязанные лица подают декларации о доходах за прошлый год.

Для корректного заполнения декларации необходимы данные из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.

Получить информацию можно дистанционно или в центре обслуживания плательщиков. Об этом напоминает Налоговая служба.

Через Электронный кабинет плательщика налогов

Лёгкий и удобный способ. Для этого:

Войдите в Электронный кабинет (с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис).

В меню слева выберите раздел «ЭК для граждан».

Нажмите «Запрос о суммах выплаченных доходов» и выберите «Создать».

Укажите период и подпишите запрос.

Ответ поступит в раздел «Входящие/исходящие документы» в течение нескольких минут.

Мобильное приложение «Моя налоговая»

Приложение доступно в App Store и Google Play:

Войдите в приложение с помощью электронного ключа или облачного хранилища.

В разделе «Услуги» выберите «Запрос о суммах выплаченных доходов» и нажмите «+».

Укажите период и подпишите запрос.

Ответ поступит в раздел «Запрос о суммах выплаченных доходов» в течение нескольких минут.

В Центре обслуживания плательщиков

Для получения сведений о доходах можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков. Граждане с нарушением слуха имеют возможность беспрепятственно общаться с сотрудниками ГНС с помощью услуги перевода на жестовый язык в формате видеосвязи.

Необходимые документы:

  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца и т. п.).
  • РНОКПП.
  • Заявление (заполняется на месте по форме № 10ДР).

Если за сведениями обращается представитель, к заявлению прилагается доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке.

Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней со дня обращения лично физическому лицу или его представителю.

