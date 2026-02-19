Сведения о доходах: как и где получить налогоплательщику
С января в Украине стартовала кампания декларирования доходов. Государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления и другие обязанные лица подают декларации о доходах за прошлый год.
Для корректного заполнения декларации необходимы данные из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.
Получить информацию можно дистанционно или в центре обслуживания плательщиков. Об этом напоминает Налоговая служба.
Через Электронный кабинет плательщика налогов
Лёгкий и удобный способ. Для этого:
Войдите в Электронный кабинет (с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис).
В меню слева выберите раздел «ЭК для граждан».
Нажмите «Запрос о суммах выплаченных доходов» и выберите «Создать».
Укажите период и подпишите запрос.
Ответ поступит в раздел «Входящие/исходящие документы» в течение нескольких минут.
Мобильное приложение «Моя налоговая»
Приложение доступно в App Store и Google Play:
Войдите в приложение с помощью электронного ключа или облачного хранилища.
В разделе «Услуги» выберите «Запрос о суммах выплаченных доходов» и нажмите «+».
Укажите период и подпишите запрос.
Ответ поступит в раздел «Запрос о суммах выплаченных доходов» в течение нескольких минут.
В Центре обслуживания плательщиков
Для получения сведений о доходах можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков. Граждане с нарушением слуха имеют возможность беспрепятственно общаться с сотрудниками ГНС с помощью услуги перевода на жестовый язык в формате видеосвязи.
Необходимые документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца и т. п.).
- РНОКПП.
- Заявление (заполняется на месте по форме № 10ДР).
Если за сведениями обращается представитель, к заявлению прилагается доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке.
Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней со дня обращения лично физическому лицу или его представителю.
