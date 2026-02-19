Відомості про доходи: як і де отримати платнику податків

Податкова служба пояснила, як громадянам отримати відомості про доходи для подання декларації.

З січня в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Державні службовці, посадовці місцевого самоврядування та інші зобов’язані особи подають декларації про доходи за минулий рік.

Для коректного заповнення декларації необхідні дані з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Отримати інформацію можна дистанційно або у центрі обслуговування платників. Про це нагадує Податкова служба.

Через Електронний кабінет платника податків

Легкий та зручний спосіб. Для цього:

- Увійдіть до Електронного кабінету (за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпис).

- У меню зліва оберіть розділ «ЕК для громадян».

- Натисніть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «Створити».

- Вкажіть період та підпишіть запит.

- Відповідь надійде у розділ «Вхідні/вихідні документи» протягом декількох хвилин.

Мобільний додаток «Моя податкова»

Додаток доступний в App Store та Google Play:

- Увійдіть у додаток за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.

- У розділі «Послуги» оберіть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «+».

- Вкажіть період та підпишіть запит.

- Відповідь надійде у розділ «Запит про суми виплачених доходів» протягом декількох хвилин.

У Центрі обслуговування платників

Для отримання відомостей про доходи можна звернутися до Центру обслуговування платників. Громадяни з порушенням слуху мають можливість безперешкодно спілкуватися з працівниками ДПС за допомогою послуги перекладу жестовою мовою у форматі відеозв’язку.

Необхідні документи:

- Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо).

- РНОКПП.

- Заява (заповнюється на місці за формою № 10ДР).

- Якщо за відомостями звертається представник, то до заяви додається довіреність, засвідчена в нотаріальному порядку.

Відомості надаються протягом 3 робочих днів з дня звернення особисто фізичній особі або її представнику.

