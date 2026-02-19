  1. В Україні

Відомості про доходи: як і де отримати платнику податків

18:24, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова служба пояснила, як громадянам отримати відомості про доходи для подання декларації.
Відомості про доходи: як і де отримати платнику податків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З січня в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Державні службовці, посадовці місцевого самоврядування та інші зобов’язані особи подають декларації про доходи за минулий рік.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для коректного заповнення декларації необхідні дані з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Отримати інформацію можна дистанційно або у центрі обслуговування платників. Про це нагадує Податкова служба. 

Через Електронний кабінет платника податків

Легкий та зручний спосіб. Для цього:

- Увійдіть до Електронного кабінету (за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпис).

- У меню зліва оберіть розділ «ЕК для громадян».

- Натисніть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «Створити».

- Вкажіть період та підпишіть запит.

- Відповідь надійде у розділ «Вхідні/вихідні документи» протягом декількох хвилин.

Мобільний додаток «Моя податкова»

Додаток доступний в App Store та Google Play:

- Увійдіть у додаток за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.

- У розділі «Послуги» оберіть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «+».

- Вкажіть період та підпишіть запит.

- Відповідь надійде у розділ «Запит про суми виплачених доходів» протягом декількох хвилин.

У Центрі обслуговування платників

Для отримання відомостей про доходи можна звернутися до Центру обслуговування платників. Громадяни з порушенням слуху мають можливість безперешкодно спілкуватися з працівниками ДПС за допомогою послуги перекладу жестовою мовою у форматі відеозв’язку.

Необхідні документи:

- Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо).

- РНОКПП.

- Заява (заповнюється на місці за формою № 10ДР).

- Якщо за відомостями звертається представник, то до заяви додається довіреність, засвідчена в нотаріальному порядку.

Відомості надаються протягом 3 робочих днів з дня звернення особисто фізичній особі або її представнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]