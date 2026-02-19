  1. В Украине

В Тернополе мужчина предложил хабар в ТЦК и порезал себе руку, пытаясь избежать мобилизации

15:06, 19 февраля 2026
После попытки подкупа и самоповреждения мужчину признали годным и направили в воинскую часть.
В Тернополе мужчина предложил хабар в ТЦК и порезал себе руку, пытаясь избежать мобилизации
В Тернополе военнообязанный нанес себе порезы в помещении ТЦК и пытался избежать мобилизации. Об инциденте сообщил Тернопольский областной ТЦК и СП.

Указывается, что 6 февраля 2026 года в помещении центра в Тернополе военнообязанный 1977 года рождения нанес себе порезы на предплечье левой руки. Перед этим он предложил военнослужащим неправомерную выгоду, чтобы покинуть учреждение и избежать военной службы.

По информации, мужчина прибыл в Тернопольский объединенный городской ТЦК и СП в сопровождении мобильной группы оповещения и сотрудников полиции. Во время проверки военно-учетных данных выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, а также неоднократно — к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ТЦК и СП отметили, что мужчина предложил военнослужащим неправомерное вознаграждение с целью покинуть территорию центра и в дальнейшем уклониться от исполнения обязанности военной службы. Получив категорический отказ, он воспользовался отсутствием другого военнообязанного, который находился с ним в помещении, взял его одноразовый станок для бритья и порезал себе руку.

Военнослужащие оказали ему первичную медицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. По оценке медиков, повреждения не представляли угрозы для жизни и не препятствовали прохождению службы.

По решению военно-врачебной комиссии мужчину признали годным к военной службе. Он был призван по мобилизации в одну из воинских частей.

В центре также сообщили, что в действиях военнообязанного дополнительно усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

«Законодательство не содержит абсолютных исключений относительно категорий лиц, которые не могут быть мобилизованы во время действия военного положения. Определяющим фактором является наличие отсрочки, бронирования либо оснований, предусмотренных частью 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Статус «снят с воинского учета» — не освобождает от обязанности военной службы по мобилизации», указали в ТЦК.

 

взятка военные военнослужащие ТЦК мобилизация военная служба

