У Тернополі чоловік запропонував хабар у ТЦК і порізав собі руку, намагаючись уникнути мобілізації

15:06, 19 лютого 2026
Після спроби підкупу та самопошкодження чоловіка визнали придатним і направили до військової частини.
У Тернополі військовозобов’язаний завдав собі порізів у приміщенні ТЦК та намагався уникнути мобілізації. Про інцидент повідомив Тернопільський обласний ТЦК та СП.

Вказується, що 6 лютого 2026 року у приміщенні центру в Тернополі військовозобов’язаний 1977 року народження завдав собі порізів на передпліччі лівої руки. Перед цим він запропонував військовослужбовцям неправомірну вигоду, щоб залишити установу та уникнути військової служби.

За інформацією, чоловік прибув до Тернопільського об’єднаного міського ТЦК та СП у супроводі мобільної групи оповіщення та працівників поліції. Під час перевірки військово-облікових даних з’ясувалося, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України, а також неодноразово — до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У ТЦК та СП зазначили, що чоловік запропонував військовослужбовцям неправомірну винагороду з метою залишити територію центру та надалі ухилитися від виконання обов’язку військової служби. Отримавши категоричну відмову, він скористався відсутністю іншого військовозобов’язаного, який перебував з ним у приміщенні, взяв його одноразовий станок для гоління та порізав собі руку.

Військовослужбовці надали йому первинну медичну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За оцінкою медиків, ушкодження не становили загрози для життя і не перешкоджали проходженню служби.

За рішенням військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до військової служби. Його призвали за мобілізацією до однієї з військових частин.

У центрі також повідомили, що в діях військовозобов’язаного додатково вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України.

«Законодавство не містить абсолютних винятків, щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним фактором є наявність відстрочки, бронювання, або ж підстав передбачених частиною 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Статус «знятий з військового обліку» - не позбавляє обов’язку військової служби за мобілізацією»,  вказали в ТЦК.

хабар військові військовослужбовці ТЦК мобілізація військова служба

