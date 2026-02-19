  1. В Украине

В кабинетах 10-13 градусов: Днепропетровский окружной админсуд сократил продолжительность рабочего дня

15:06, 19 февраля 2026
В суде заявили, что температура в рабочих кабинетах составляет 10–13 °C, что не позволяет обеспечить надлежащие условия для полноценной работы и пребывания в суде.
Днепропетровский окружной административный суд сообщил, что из-за низкой температуры в помещениях была сокращена продолжительность рабочего дня.

«В связи с применением стабилизационных графиков отключения электроэнергии централизованное отопление в помещении Днепропетровского окружного административного суда в течение большей части рабочего времени не функционирует. В настоящее время температура в рабочих кабинетах составляет 10–13 °C, что не позволяет обеспечить надлежащие условия для полноценной работы и пребывания в суде.

С целью сохранения здоровья работников и посетителей суда временно установлена сокращенная продолжительность рабочего дня — до 15:00.

Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. В этот период для нас особенно важно позаботиться о безопасности и комфорте каждого, кто находится в помещении суда.

Просим учитывать обновленный график работы при планировании визита в суд», — говорится в заявлении суда.

Основание — приказ председателя суда от 18.02.2026 № 33-од «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего дня из-за низкой температуры воздуха». Приказ действует до нормализации температурного режима в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, но не дольше чем до 27 февраля 2026 года.

суд Днепр

Лента новостей

Блоги
Публикации
