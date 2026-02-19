У кабінетах 10-13 градусів: Дніпропетровський окружний адмінсуд скоротив тривалість робочого дня

У суді заявили, що температура в робочих кабінетах становить 10–13 °C, що не дає можливості забезпечити належні умови для повноцінної роботи та перебування в суді.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що через низьку температуру у приміщеннях була скорочена тривалість робочого дня.

«У зв’язку з застосуванням стабілізаційних графіків відключення електроенергії, централізоване опалення в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду протягом більшості робочого часу не функціонує. Наразі температура в робочих кабінетах становить 10–13 °C, що не дає можливості забезпечити належні умови для повноцінної роботи та перебування в суді.

З метою збереження здоров’я працівників і відвідувачів суду тимчасово встановлено скорочену тривалість робочого дня — до 15:00.

Ми перепрошуємо за можливі незручності та вдячні за розуміння. У цей період для нас особливо важливо подбати про безпеку та комфорт кожного, хто перебуває в приміщенні суду.

Просимо враховувати оновлений графік роботи під час планування візиту до суду», - йдеться у заяві суду.

Підстава — наказ голови суду від 18.02.2026 № 33-од «Про встановлення скороченої тривалості робочого дня через низьку температуру повітря». Наказ діє до нормалізації температурного режиму відповідно до санітарно-гігієнічних норм, але не довше ніж до 27 лютого 2026 року.

