  1. В Україні

У кабінетах 10-13 градусів: Дніпропетровський окружний адмінсуд скоротив тривалість робочого дня

15:06, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У суді заявили, що температура в робочих кабінетах становить 10–13 °C, що не дає можливості забезпечити належні умови для повноцінної роботи та перебування в суді.
У кабінетах 10-13 градусів: Дніпропетровський окружний адмінсуд скоротив тривалість робочого дня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що через низьку температуру у приміщеннях була скорочена тривалість робочого дня.  

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«У зв’язку з застосуванням стабілізаційних графіків відключення електроенергії, централізоване опалення в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду протягом більшості робочого часу не функціонує. Наразі температура в робочих кабінетах становить 10–13 °C, що не дає можливості забезпечити належні умови для повноцінної роботи та перебування в суді.

З метою збереження здоров’я працівників і відвідувачів суду тимчасово встановлено скорочену тривалість робочого дня — до 15:00.

Ми перепрошуємо за можливі незручності та вдячні за розуміння. У цей період для нас особливо важливо подбати про безпеку та комфорт кожного, хто перебуває в приміщенні суду.

Просимо враховувати оновлений графік роботи під час планування візиту до суду», - йдеться у заяві суду.

Підстава — наказ голови суду від 18.02.2026 № 33-од «Про встановлення скороченої тривалості робочого дня через низьку температуру повітря». Наказ діє до нормалізації температурного режиму відповідно до санітарно-гігієнічних норм, але не довше ніж до 27 лютого 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Дніпро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]