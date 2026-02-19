В Кривом Роге 14-летний подросток оказался в реабилитационном центре после мобилизации отца — что выяснил омбудсман

Из-за неоформленных документов ребенок оказался в заведении: Дмитрий Лубинец объяснил ситуацию в Кривом Роге.

В Кривом Роге 14-летнего подростка устроили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. О ситуации сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

За информацией, появившейся в медиа, мужчина пошел в территориальный центр комплектования для обновления данных и после этого перестал выходить на связь. В связи с мобилизацией отца ребенок остался без присмотра и оказался в интернатном учреждении.

Представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин направил запросы в службу по делам детей исполкома Криворожского городского совета относительно оснований и условий устройства подростка, а также в Центрально-Городской РТЦК и СП в городе Кривой Рог — для установления деталей мобилизации отца.

По результатам проверки было установлено, что 14-летнего подростка временно устроили в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Известно, что отец фактически самостоятельно воспитывает сына с 2022 года, поскольку мать находится за границей. Однако юридически факт единоличного воспитания оформлен не был. Еще в 2023 году служба по делам детей рекомендовала мужчине подать и оформить необходимые документы, однако этого сделано не было. Именно отсутствие надлежащего правового статуса и стало причиной ситуации, когда ребенок оказался в учреждении.

Дмитрий Лубинец отметил, что в последнее время фиксируются подобные случаи мобилизации родителей или опекунов, когда из-за ненадлежащего оформления документов дети фактически остаются без должной правовой защиты.

Омбудсман призвал граждан, которые самостоятельно воспитывают детей, заблаговременно оформлять соответствующий статус. В частности, речь идет об установлении факта самостоятельного воспитания, определении места проживания ребенка, решении суда по вопросам алиментов или родительских прав.

«Каждый подобный случай должен завершаться одним результатом: ребенок должен быть защищен и ни в коем случае не лишен права на воспитание в семье. Но прежде всего об этом должны позаботиться взрослые, чтобы государство впоследствии действовало эффективно и в интересах ребенка», — подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

