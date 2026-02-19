  1. В Україні

У Кривому Розі 14-річний хлопець потрапив до реабілітаційного центру після мобілізації батька — що з’ясував омбудсман

16:36, 19 лютого 2026
Через неоформлені документи дитина опинилася в закладі: Дмитро Лубінець пояснив ситуацію в Кривому Розі.
У Кривому Розі 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Про ситуацію повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За інформацією, що з’явилася в медіа, чоловік пішов до територіального центру комплектування для оновлення даних і після цього перестав виходити на зв’язок. Через мобілізацію батька дитина залишилася без догляду і опинилася в інтернатній установі.

Представник в Дніпропетровській області Олексій Урлаткін направив запити до служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради щодо підстав і умов влаштування хлопця, а також до Центрально-Міського РТЦК та СП у місті Кривий Ріг — для встановлення деталей мобілізації батька.

За результатами перевірки було встановлено,  що 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Відомо, що батько фактично самостійно виховує сина з 2022 року, оскільки мати перебуває за кордоном. Однак юридично факт одноосібного виховання оформлений не був. Ще у 2023 році служба у справах дітей рекомендувала чоловікові подати та оформити необхідні документи, проте цього зроблено не було. Саме відсутність належного правового статусу і стала причиною ситуації, коли дитина опинилася в закладі.

Дмитро Лубінець зазначив, що останнім часом фіксуються подібні випадки мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежне оформлення документів діти фактично залишаються без належного правового захисту.

Омбудсман закликав громадян, які самостійно виховують дітей, завчасно оформлювати відповідний статус. Зокрема, йдеться про встановлення факту самостійного виховання, визначення місця проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав.

«Кожен подібний випадок має завершуватися одним результатом: дитина повинна бути захищена і в жодному разі не позбавлена права на виховання в сім’ї. Але насамперед про це мають подбати дорослі, щоб держава надалі діяла ефективно та в інтересах дитини», — наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

діти Кривий Ріг омбудсмен ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

