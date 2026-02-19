  1. В Украине

Интернет-магазин Нацбанка подвергся кибератаке: данные клиентов могли попасть к хакерам

15:52, 19 февраля 2026
Интернет-магазин монет НБУ атаковали хакеры.
Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины временно недоступен вследствие кибератаки на компанию-подрядчика. Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина, а именно: имя / фамилия, номер телефона, e-mail, адрес доставки нумизматической продукции.

В НБУ не исключили, что злоумышленники могут использовать эти данные для фишинга, поэтому просят пользователей интернет-магазина быть особенно бдительными.

В то же время никакие финансовые данные пользователей интернет-магазина (реквизиты платежных карт, иная конфиденциальная информация, связанная с банковскими операциями) не скомпрометированы.

В НБУ добавили, что системы защиты данных и информационные системы банка работают в штатном режиме.

«В настоящее время принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента и оценки его возможных последствий. Национальный банк Украины совместно с поставщиком услуг работает над устранением последствий инцидента», — заверил регулятор.

НБУ хакер кибератака

