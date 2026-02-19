Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: дані клієнтів могли потрапити до хакерів

Інтернет-магазин монет НБУ атакували хакери.

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника. Про це повідомили у НБУ.

Зазначається, що зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: ім'я / прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції.

В НБУ не виключили, що зловмисники можуть використати ці дані для фішингу, тому просять користувачів інтернет-магазину бути особливо пильними.

Водночас жодні фінансові дані користувачів інтернет-магазину (реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов'язана з банківськими операціями) не скомпрометовані.

В НБУ додали, що системи захисту даних та інформаційні системи банку працюють у штатному режимі.

«Наразі вживаються необхідні заходи для з'ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту», - запевнив регулятор.

