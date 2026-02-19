  1. В Украине

Глава райсуда с Волыни, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки, предстанет перед судом

17:38, 19 февраля 2026
По данным правоохранителей, председатель суда совместно со знакомым подстрекал представителя истца предоставить денежные средства для якобы передачи судье этого суда, в производстве которого находилось гражданское дело о разделе имущества супругов.
Правоохранительные органы направили в суд обвинительный акт по обвинению председателя районного суда Волынской области и посредника в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладении денежными средствами путем обмана. Об этом сообщила САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что председатель суда совместно со знакомым подстрекал представителя истца предоставить денежные средства для якобы передачи судье этого суда, в производстве которого находилось гражданское дело о разделе имущества супругов. При этом председатель суда через посредника предоставлял представителю истца сведения о ходе судебного рассмотрения этого дела, которые были ему известны благодаря служебному положению.

«После получения под контролем правоохранительных органов соответствующих средств председатель суда и посредник завладели ими и распределили между собой», — заявили в САП.

Председателю суда и посреднику инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 190 УК Украины.

судья прокуратура САП

