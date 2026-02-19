  1. В Україні

Голова райсуду з Волині, якого підозрюють в підбурюванні до надання хабаря, постане перед судом

17:38, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними правоохоронців, голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді в якого перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя.
Голова райсуду з Волині, якого підозрюють в підбурюванні до надання хабаря, постане перед судом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови районного суду Волинської області й посередника в підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні шляхом обману грошовими коштами. Про це повідомила САП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді в якого перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя. При цьому голова суду через посередника надавав представнику позивача відомості про хід судового розгляду цієї справи, які йому були відомі завдяки службовому становищу.

«Після отримання під контролем правоохоронних органів відповідних коштів голова суду та посередник заволоділи ними й розподілили між собою», - заявили у САП,

Голові суду та посереднику інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя прокуратура САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]