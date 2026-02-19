Голова райсуду з Волині, якого підозрюють в підбурюванні до надання хабаря, постане перед судом

За даними правоохоронців, голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді в якого перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови районного суду Волинської області й посередника в підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні шляхом обману грошовими коштами. Про це повідомила САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді в якого перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя. При цьому голова суду через посередника надавав представнику позивача відомості про хід судового розгляду цієї справи, які йому були відомі завдяки службовому становищу.

«Після отримання під контролем правоохоронних органів відповідних коштів голова суду та посередник заволоділи ними й розподілили між собою», - заявили у САП,

Голові суду та посереднику інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.