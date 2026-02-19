НБУ признал «Мотор-Банк» и PINBank неплатежеспособными

Банки были убыточными и нарушали требования к минимальному размеру регулятивного капитала.

Национальный банк признал неплатежеспособными АО «Мотор-Банк» и АО «Первый инвестиционный банк» (PINBank). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора 19 февраля.

Отмечается, что 16 декабря 2025 года НБУ признал Мотор-Банк и PINBank проблемными. Причина обоих решений была общей — финансовые учреждения в течение длительного времени осуществляли рискованную деятельность, из-за чего был нарушен норматив минимального размера регулятивного капитала — 200 млн грн.

Несмотря на это, банки продолжали убыточную рискованную деятельность и далее нарушали требования к минимальному размеру регулятивного капитала. В результате по состоянию на 19 февраля показатели их регулятивного капитала составляли:

у Мотор-Банка — 173 млн грн;

у PINBank — 73 млн грн.

