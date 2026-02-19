  1. В Україні

НБУ визнав «Мотор-Банк» та PINBank неплатоспроможними

18:05, 19 лютого 2026
Банки були збитковими та порушували вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.
Національний банк визнав неплатоспроможними АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший інвестиційний банк» (PINBank). Про це повідомили у пресслужбі регулятора 19 лютого.

Зазначається, що 16 грудня 2025 року НБУ визнав Мотор-Банк і PINBank проблемними. Причиною обох рішень була спільною – фінустанови протягом тривалого часу здійснювали ризикову діяльність, через що було порушено норматив мінімального розміру регулятивного капіталу – 200 млн грн.

Попри це банки продовжували збиткову ризикову діяльність і надалі порушували вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу. В результаті станом на 19 лютого показники їхнього регулятивного капіталу становили:

у Мотор-Банку – 173 млн грн;

у PINBank – 73 млн грн.

НБУ банк

