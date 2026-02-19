  1. В Украине

Активы российского авиационного завода Авиакор взысканы в доход государства

18:29, 19 февраля 2026
Решением ВАКС в доход государства взысканы запчасти для самолета АН-140, ориентировочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона долларов.
Высший антикоррупционный суд 18 февраля принял решение об удовлетворении искового заявления Министерства юстиции к АО «Авиакор – авиационный завод» о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщил Минюст.

АО «Авиакор – авиационный завод» — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Указанный завод специализируется на авиастроении, капитальном ремонте и обслуживании военных и гражданских самолетов, производстве комплектующих. Предприятие входит в состав предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ и осуществляет материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии против Украины путем модернизации, обслуживания и ремонта военных самолетов.

Решением ВАКС в доход государства взысканы запчасти для самолета АН-140, ориентировочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона долларов США.

Продолжается срок на апелляционное обжалование, ответчики и третьи лица могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования полного текста решения.

