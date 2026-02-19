  1. В Україні

Активи російського авіаційного заводу Авіакор стягнуто в дохід держави

18:29, 19 лютого 2026
Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто запчастини для літака АН-140 орієнтовна вартість яких складає 1,5 мільйони доларів.
Активи російського авіаційного заводу Авіакор стягнуто в дохід держави
Фото: delo.ua
Вищий антикорупційний суд 18 лютого прийняв рішення про задоволення позовної заяви Міністерства юстиції до АТ «Авіакор – авіаційний завод» про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Про це повідомив Мін’юст.

АТ «Авіакор – авіаційний завод» - одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. Вказаний завод спеціалізується на авіабудуванні, капітальному ремонті та обслуговуванні військових та цивільних літаків, виробництву комплектуючих. Підприємство входить до підприємств оборонно-промислового комплексу рф та здійснює матеріально-технічне забезпечення збройної агресії проти України, шляхом модернізації, обслуговування та ремонту військових літаків.

Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто запчастини для літака АН-140 орієнтовна вартість яких складає 1,5 мільйони доларів США.

Триває строк на апеляційне оскарження, відповідачі та треті особи можуть подати апеляційну скаргу протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення.

суд ВАКС

