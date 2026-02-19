Кабмин назначил заместителя министра образования и согласовал ряд назначений в ОГА
В четверг, 19 февраля, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство назначило Софиенко Анастасию Петровну заместителем Министра образования и науки Украины.
Также Кабмин согласовал назначения:
Здитовецкого Сергея Георгиевича первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
Столяренко Дениса Юрьевича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
Федоровича Александра Поликарповича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
Баска Андрея Валентиновича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
Гнатюка Михаила Васильевича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Мандаря Игоря Богдановича заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
