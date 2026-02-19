Кабмин назначил заместителя министра образования и согласовал ряд назначений в ОГА

Правительство назначило Анастасию Софиенко заместителем министра образования и науки.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 19 февраля, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство назначило Софиенко Анастасию Петровну заместителем Министра образования и науки Украины.

Также Кабмин согласовал назначения:

Здитовецкого Сергея Георгиевича первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

Столяренко Дениса Юрьевича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

Федоровича Александра Поликарповича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

Баска Андрея Валентиновича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Гнатюка Михаила Васильевича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Мандаря Игоря Богдановича заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.