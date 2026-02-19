  1. В Україні

Кабмін призначив заступника міністра освіти та погодив низку призначень в ОДА

19:56, 19 лютого 2026
Уряд призначив Анастасію Софієнко заступником міністра освіти і науки.
Фото: kmu.gov.ua
У четвер, 19 лютого, Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд призначив Софієнко Анастасію Петрівну заступником Міністра освіти і науки України.

Також Кабмін погодив призначення:

- Здітовецького Сергія Георгійовича першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;

- Столяренка Дениса Юрійовича заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;

- Федоровича Олександра Полікарповича заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;

- Баска Андрія Валентиновича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

- Гнатюка Михайла Васильовича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Мандаря Ігоря Богдановича заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабінет Міністрів України

