С 2 марта банкнотами 1, 2, 5 и 10 гривен нельзя будет расчитываться – НБУ

15:45, 20 февраля 2026
Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменяют на монеты.
С 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестанут быть законным платежным средством и будут изъяты из наличного обращения, сообщает Национальный банк Украины. После этой даты их нельзя будет использовать для расчетов в торговых сетях, учреждениях сферы услуг, банках и финансовых учреждениях.

Граждане смогут обменять имеющиеся банкноты на оборотные монеты или другие банкноты без ограничений и комиссий:

  • во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года;
  • в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 февраля 2029 года;
  • в Национальном банке – бессрочно.

По данным НБУ, причиной перехода на монеты является низкое использование старых банкнот в повседневных расчетах и их быстрый износ. Средний срок службы таких банкнот – около 2,5 лет, тогда как оборотные монеты служат 20-25 лет.

Процесс постепенного изъятия банкнот уже продолжается:

  • с 1 октября 2020 года – банкноты 1 и 2 гривны;
  • с 1 января 2023 года – банкноты 5 и 10 гривен.

Оборотные монеты соответствующих номиналов уже давно используются: 1 и 2 гривны – с 27 апреля 2018 года, 5 гривен – с 20 декабря 2019 года, 10 гривен – с 3 июня 2020 года.

