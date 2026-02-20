С 2 марта банкнотами 1, 2, 5 и 10 гривен нельзя будет расчитываться – НБУ

Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменяют на монеты.

С 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестанут быть законным платежным средством и будут изъяты из наличного обращения, сообщает Национальный банк Украины. После этой даты их нельзя будет использовать для расчетов в торговых сетях, учреждениях сферы услуг, банках и финансовых учреждениях.

Граждане смогут обменять имеющиеся банкноты на оборотные монеты или другие банкноты без ограничений и комиссий:

во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года;

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 февраля 2029 года;

в Национальном банке – бессрочно.

По данным НБУ, причиной перехода на монеты является низкое использование старых банкнот в повседневных расчетах и их быстрый износ. Средний срок службы таких банкнот – около 2,5 лет, тогда как оборотные монеты служат 20-25 лет.

Процесс постепенного изъятия банкнот уже продолжается:

с 1 октября 2020 года – банкноты 1 и 2 гривны;

с 1 января 2023 года – банкноты 5 и 10 гривен.

Оборотные монеты соответствующих номиналов уже давно используются: 1 и 2 гривны – с 27 апреля 2018 года, 5 гривен – с 20 декабря 2019 года, 10 гривен – с 3 июня 2020 года.

