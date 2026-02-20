Із 2 березня банкнотами 1, 2, 5 і 10 гривень не можна буде розраховуватися – НБУ

Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень замінюють на монети.

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років перестануть бути законним платіжним засобом і будуть вилучені з готівкового обігу, повідомляє Національний банк України. Після цієї дати їх не можна буде використовувати для розрахунків у торговельних мережах, установах сфери послуг, банках та фінансових установах.

Громадяни зможуть обміняти наявні банкноти на обігові монети або інші банкноти без обмежень і комісій:

в усіх відділеннях банків України – до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку – безстроково.

За даними НБУ, причиною переходу на монети є низьке використання старих банкнот у повсякденних розрахунках та їх швидке зношування. Середній термін служби таких банкнот – близько 2,5 років, тоді як обігові монети служать 20-25 років.

Процес поступового вилучення банкнот вже триває:

з 1 жовтня 2020 року – банкноти 1 та 2 гривні;

з 1 січня 2023 року – банкноти 5 та 10 гривень.

Обігові монети відповідних номіналів вже давно використовуються: 1 та 2 гривні – з 27 квітня 2018 року, 5 гривень – з 20 грудня 2019 року, 10 гривень – з 3 червня 2020 року.

