  1. В Україні

Із 2 березня банкнотами 1, 2, 5 і 10 гривень не можна буде розраховуватися – НБУ

15:45, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень замінюють на монети.
Із 2 березня банкнотами 1, 2, 5 і 10 гривень не можна буде розраховуватися – НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років перестануть бути законним платіжним засобом і будуть вилучені з готівкового обігу, повідомляє Національний банк України. Після цієї дати їх не можна буде використовувати для розрахунків у торговельних мережах, установах сфери послуг, банках та фінансових установах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Громадяни зможуть обміняти наявні банкноти на обігові монети або інші банкноти без обмежень і комісій:

  • в усіх відділеннях банків України – до 26 лютого 2027 року;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 лютого 2029 року;
  • у Національному банку – безстроково.

За даними НБУ, причиною переходу на монети є низьке використання старих банкнот у повсякденних розрахунках та їх швидке зношування. Середній термін служби таких банкнот – близько 2,5 років, тоді як обігові монети служать 20-25 років.

Процес поступового вилучення банкнот вже триває:

  • з 1 жовтня 2020 року – банкноти 1 та 2 гривні;
  • з 1 січня 2023 року – банкноти 5 та 10 гривень.

Обігові монети відповідних номіналів вже давно використовуються: 1 та 2 гривні – з 27 квітня 2018 року, 5 гривень – з 20 грудня 2019 року, 10 гривень – з 3 червня 2020 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]