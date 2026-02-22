  1. В Украине

Опоздали на 10 минут — услугу не предоставят: в миграционной службе разъяснили правила электронной очереди

07:54, 22 февраля 2026
Автоматическая отмена записи происходит уже через две минуты после начала вызова — опоздание нарушает график приема и влияет на всю очередь.
В Главном управлении Государственной миграционной службы в Днепропетровской области разъяснили, почему посетителям могут отказать в предоставлении административных услуг в случае опоздания даже на несколько минут.

Как работает электронная очередь

После предварительной записи через сервис «Электронная очередь» гражданин получает талон или СМС-сообщение с указанными датой и точным временем приема.

Система организована таким образом, что в случае неявки посетителя в течение двух минут с момента начала вызова в кабинет его запись автоматически отменяется. Это правило действует для всех без исключения.

Почему опоздание критично

В ведомстве поясняют: для каждого заявителя предусмотрен четко определенный временной промежуток. За этот период сотрудники:

  • проверяют документы;
  • оформляют заявление;
  • осуществляют фотографирование;
  • сканируют отпечатки пальцев;
  • проводят другие необходимые процедуры.

Любое опоздание нарушает график работы подразделения. Если одного посетителя принять позже установленного времени, это автоматически сместит прием для всех следующих граждан, которые записаны после него.

Что стоит учитывать посетителям

В Миграционной службе подчеркивают: пунктуальность — обязательное условие пользования электронной очередью. Посетителям рекомендуют приходить заранее, чтобы избежать отмены записи и повторной регистрации.

Таким образом, даже 10-минутное опоздание может стать основанием для отказа в обслуживании — система автоматически аннулирует вызов уже через две минуты после начала приема.

миграционная служба Госмиграционная служба

