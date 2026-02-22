Запізнилися на 10 хвилин — послугу не нададуть: у міграційній службі пояснили правила електронної черги

Автоматичне скасування запису відбувається вже за дві хвилини після початку виклику — запізнення порушує графік прийому та впливає на всю чергу.

У Головному управлінні Державної міграційної служби у Дніпропетровської області роз’яснили, чому відвідувачам можуть відмовити в наданні адміністративних послуг у разі запізнення навіть на кілька хвилин.

Як працює електронна черга

Після попереднього запису через сервіс «Електронна черга» громадянин отримує талон або СМС-повідомлення із зазначеними датою та точним часом прийому.

Система організована таким чином, що у разі неявки відвідувача протягом двох хвилин від початку виклику до кабінету його запис автоматично скасовується. Це правило діє для всіх без винятку.

Чому запізнення критичне

У відомстві пояснюють: для кожного заявника передбачений чітко визначений часовий проміжок. За цей період працівники:

перевіряють документи;

оформлюють заяву;

здійснюють фотографування;

сканують відбитки пальців;

проводять інші необхідні процедури.

Будь-яке запізнення порушує графік роботи підрозділу. Якщо одного відвідувача прийняти пізніше встановленого часу, це автоматично змістить прийом для всіх наступних громадян, які записані після нього.

Що варто врахувати відвідувачам

У Міграційній службі наголошують: пунктуальність — обов’язкова умова користування електронною чергою. Відвідувачам рекомендують приходити завчасно, щоб уникнути скасування запису та повторної реєстрації.

Таким чином, навіть 10-хвилинне запізнення може стати підставою для відмови в обслуговуванні — система автоматично анулює виклик уже через дві хвилини після початку прийому.

