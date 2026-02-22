Запізнилися на 10 хвилин — послугу не нададуть: у міграційній службі пояснили правила електронної черги
У Головному управлінні Державної міграційної служби у Дніпропетровської області роз’яснили, чому відвідувачам можуть відмовити в наданні адміністративних послуг у разі запізнення навіть на кілька хвилин.
Як працює електронна черга
Після попереднього запису через сервіс «Електронна черга» громадянин отримує талон або СМС-повідомлення із зазначеними датою та точним часом прийому.
Система організована таким чином, що у разі неявки відвідувача протягом двох хвилин від початку виклику до кабінету його запис автоматично скасовується. Це правило діє для всіх без винятку.
Чому запізнення критичне
У відомстві пояснюють: для кожного заявника передбачений чітко визначений часовий проміжок. За цей період працівники:
- перевіряють документи;
- оформлюють заяву;
- здійснюють фотографування;
- сканують відбитки пальців;
- проводять інші необхідні процедури.
Будь-яке запізнення порушує графік роботи підрозділу. Якщо одного відвідувача прийняти пізніше встановленого часу, це автоматично змістить прийом для всіх наступних громадян, які записані після нього.
Що варто врахувати відвідувачам
У Міграційній службі наголошують: пунктуальність — обов’язкова умова користування електронною чергою. Відвідувачам рекомендують приходити завчасно, щоб уникнути скасування запису та повторної реєстрації.
Таким чином, навіть 10-хвилинне запізнення може стати підставою для відмови в обслуговуванні — система автоматично анулює виклик уже через дві хвилини після початку прийому.
