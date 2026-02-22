Могут ли предприятия после преобразования попасть в «рисковые» — что говорят налоговики

Налоговая разъяснила, как работают критерии рисковости НДС и влияет ли реорганизация на блокировку налоговых накладных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприятие, созданное в результате преобразования, может быть отнесено к категории «рисковых» плательщиков НДС. Такое разъяснение обнародовало Главное управление ГНС в Одесской области, ссылаясь на нормы налогового законодательства и порядок автоматизированного мониторинга налоговых накладных.

Обязанность по налоговым накладным: что предусматривает закон

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, в частности пунктом 201.1 статьи 201, плательщик налога на дату возникновения налоговых обязательств обязан:

составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи;

зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в установленный срок.

В то же время пункт 201.16 статьи 201 предусматривает, что регистрация налоговой накладной или расчета корректировки может быть приостановлена в порядке и на основаниях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Когда приостанавливается регистрация налоговых накладных

Механизм приостановления определен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1165. Документ утвердил Порядок приостановления регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Система работает в несколько этапов:

1. Проверка на признаки безусловной регистрации.

Если налоговая накладная или расчет корректировки соответствуют установленным признакам, их регистрация не приостанавливается.

2. Проверка плательщика на рисковость.

Если документ не соответствует ни одному признаку безусловной регистрации, плательщика проверяют:

на соответствие критериям рисковости (приложение 1 к Порядку);

на наличие положительной налоговой истории (приложение 2).

3. Анализ самой операции.

Отдельно оценивается, соответствует ли операция критериям рисковости осуществления операций (приложение 3).

Если по результатам автоматизированного мониторинга плательщик соответствует хотя бы одному критерию рисковости, регистрация его налоговой накладной или расчета корректировки приостанавливается.

Кто и на основании чего определяет «рисковость»

Критерии рисковости плательщика НДС определены в приложении 1 к Порядку приостановления. Пункт 8 этих критериев предусматривает использование специального Справочника кодов налоговой информации.

Такой справочник утвержден приказом ГНС от 11 января 2023 года № 17. Он содержит коды налоговой информации, которые могут стать основанием для рассмотрения вопроса о соответствии плательщика НДС критериям рисковости.

Решение о соответствии или несоответствии плательщика таким критериям принимает комиссия регионального уровня.

Имеет ли значение факт преобразования предприятия

В разъяснении подчеркнуто: сам факт создания предприятия путем преобразования не гарантирует автоматического избежания статуса «рискового». Если по результатам мониторинга будет установлено соответствие хотя бы одному из критериев рисковости — комиссия регионального уровня может рассмотреть вопрос о включении такого плательщика в перечень рисковых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.