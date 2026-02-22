Чи можуть підприємства після перетворення потрапити до «ризикових» — що кажуть податківці

Податкова пояснила, як працюють критерії ризиковості ПДВ та чи впливає реорганізація на блокування податкових накладних.

Підприємство, створене внаслідок перетворення, може бути віднесене до категорії «ризикових» платників ПДВ. Таке роз’яснення оприлюднило Головне управління ДПС в Одеській області, посилаючись на норми податкового законодавства та порядок автоматизованого моніторингу податкових накладних.

Обов’язок щодо податкових накладних: що передбачає закон

Відповідно до Податковий кодекс України, зокрема пункту 201.1 статті 201, платник податку на дату виникнення податкових зобов’язань зобов’язаний:

скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису;

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений строк.

Водночас пункт 201.16 статті 201 передбачає, що реєстрація податкової накладної або розрахунку коригування може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Коли зупиняється реєстрація податкових накладних

Механізм зупинення визначено постановою Кабінет Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165. Документ затвердив Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Система працює в кілька етапів:

1. Перевірка на ознаки безумовної реєстрації.

Якщо податкова накладна або розрахунок коригування відповідають встановленим ознакам, їх реєстрація не зупиняється.

2. Перевірка платника на ризиковість.

Якщо документ не відповідає жодній ознаці безумовної реєстрації, платника перевіряють:

на відповідність критеріям ризиковості (додаток 1 до Порядку);

на наявність позитивної податкової історії (додаток 2).

3. Аналіз самої операції.

Окремо оцінюється, чи відповідає операція критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3).

Якщо за результатами автоматизованого моніторингу платник відповідає хоча б одному критерію ризиковості, реєстрація його податкової накладної або розрахунку коригування зупиняється.

Хто і на підставі чого визначає «ризиковість»

Критерії ризиковості платника ПДВ визначені у додатку 1 до Порядку зупинення. Пункт 8 цих критеріїв передбачає використання спеціального Довідника кодів податкової інформації.

Такий довідник затверджений наказом ДПС від 11 січня 2023 року № 17. Він містить коди податкової інформації, які можуть стати підставою для розгляду питання щодо відповідності платника ПДВ критеріям ризиковості.

Рішення про відповідність або невідповідність платника таким критеріям ухвалює комісія регіонального рівня.

Чи має значення факт перетворення підприємства

У роз’ясненні наголошено: сам факт створення підприємства шляхом перетворення не гарантує автоматичного уникнення статусу «ризикового». Якщо за результатами моніторингу буде встановлено відповідність хоча б одному з критеріїв ризиковості — комісія регіонального рівня може розглянути питання про включення такого платника до переліку ризикових.

