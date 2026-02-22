Во Львове произошел теракт: погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 24 человека ранены
Во Львове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы — погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 24 человека ранены. Областная прокуратура и мэр Львова Андрей Садовый заявили о теракте.
По данным прокуратуры, 22 февраля в 00:30 на номер «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.
После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.
Погибла 23-летняя сотрудница полиции. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство.
Нацполиция указывает, что предварительно установлено: детонировали самодельные взрывные устройства.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.