Во Львове произошел теракт: погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 24 человека ранены

Два взрыва произошли после прибытия патруля на вызов: сработали самодельные взрывные устройства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы — погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 24 человека ранены. Областная прокуратура и мэр Львова Андрей Садовый заявили о теракте.

По данным прокуратуры, 22 февраля в 00:30 на номер «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.

После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.

Погибла 23-летняя сотрудница полиции. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство.

Нацполиция указывает, что предварительно установлено: детонировали самодельные взрывные устройства.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.