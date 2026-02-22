У Львові стався теракт: загинула 23-річна поліцейська, ще 24 людини поранені

Два вибухи сталися після прибуття патруля на виклик: спрацювали саморобні вибухові пристрої.

У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи — загинула 23-річна поліцейська, ще 24 людини поранені. Обласна прокуратура та мер Львова Андрій Садовий заявили про теракт.

За даними прокуратури, 22 лютого о 00:30 на номер «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух.

Загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб.

Нацполіція вказує: попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).

Обставини події встановлюються.

