  1. В Україні

У Львові стався теракт: загинула 23-річна поліцейська, ще 24 людини поранені

08:48, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Два вибухи сталися після прибуття патруля на виклик: спрацювали саморобні вибухові пристрої.
У Львові стався теракт: загинула 23-річна поліцейська, ще 24 людини поранені
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи — загинула 23-річна поліцейська, ще 24 людини поранені. Обласна прокуратура та мер Львова Андрій Садовий заявили про теракт.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними прокуратури, 22 лютого о 00:30 на номер «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух.

Загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб.

Нацполіція вказує: попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. 

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).

Обставини події встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Львів теракт патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]